Тайсон: Поляки ни черта не понимают в трагедиях, они не были в рабстве 250 лет

Источник: РИА "Новости"

Американский боксёр в рамках рекламной кампании польского энергетического напитка Black Energy должен был посетить различные исторические места, связанные с Холокостом и Варшавским восстанием. Журналисты во время пресс-конференции спросили Тайсона, не считает ли он использование трагедии в коммерческих целях неправильным. После этого Майк гневно прокомментировал обвинения.

«Вы, поляки, ни черта не понимаете в трагедиях, если сравнить вашу историю с тем, что произошло с чёрными в Америке. Никого из вас не держали в рабах чёртовы 250 лет! Никто не насиловал ваших матерей, сестёр и братьев перед тем, как убить их на ваших глазах.