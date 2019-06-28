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14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Тайсон: Поляки ни черта не понимают в трагедиях, они не были в рабстве 250 лет

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон оказался в центре скандала во время визита в Польшу.

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Источник: РИА "Новости"

Американский боксёр в рамках рекламной кампании польского энергетического напитка Black Energy должен был посетить различные исторические места, связанные с Холокостом и Варшавским восстанием. Журналисты во время пресс-конференции спросили Тайсона, не считает ли он использование трагедии в коммерческих целях неправильным. После этого Майк гневно прокомментировал обвинения.

«Вы, поляки, ни черта не понимаете в трагедиях, если сравнить вашу историю с тем, что произошло с чёрными в Америке. Никого из вас не держали в рабах чёртовы 250 лет! Никто не насиловал ваших матерей, сестёр и братьев перед тем, как убить их на ваших глазах.

То, что произошло с вами, ужасно. Но никто в мире не перенёс столько всего, сколько чёрные, — цитирует Тайсона Jerusalem Post.

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