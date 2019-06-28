Бой с Альваресом не является приоритетом для боксера Ковалева

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация о возможности поединка между Ковалевым и Альваресом.

«Идут разговоры о том, что такой бой может состояться, — сказал собеседник агентства. — Но непонятно, откуда они взялись, промоутеры Альвареса не делали предложений и не говорили о намерении провести такой бой. Сейчас у нас в приоритете защита титула с Ярдом».

Альварес владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе. Всего на его счету 52 победы (35 нокаутом), одно поражение и две ничьи.