Белорусский боксер Дмитрий Асанов стал чемпионом II Европейских игр

Успешно пройдя сквозь сито отборочных боев, белорус в полуфинале одолел армянского боксера Карена Тонаканяна. В схватке за золотую награду он оказался сильнее россиянина Габила Мамедова.

На I Европейских играх в Баку Дмитрий Асанов стал вторым.

На ринг дворца спорта «Уручье» 30 июня выйдет белорус Владислав Смягликов (91 кг), который сразится за золото с россиянином Муслимом Гаджимагомедовым.