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17:51 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский боксер Дмитрий Асанов стал чемпионом II Европейских игр

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Дмитрий Асанов (весовая категория 60 кг) стал чемпионом турнира по боксу II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

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Успешно пройдя сквозь сито отборочных боев, белорус в полуфинале одолел армянского боксера Карена Тонаканяна. В схватке за золотую награду он оказался сильнее россиянина Габила Мамедова.

На I Европейских играх в Баку Дмитрий Асанов стал вторым.

На ринг дворца спорта «Уручье» 30 июня выйдет белорус Владислав Смягликов (91 кг), который сразится за золото с россиянином Муслимом Гаджимагомедовым.

Участие в турнире принимают 316 боксеров (мужчины, женщины), они соревнуются за 15 комплектов медалей. Завершатся состязания завтра, 30 июня.

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