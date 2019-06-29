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18:55 (мск), источник: Vesti.kz

Объявился новый конкурент Головкина на бой с «Канело» в сентябре

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (27−0, 17 KO) намерен встретиться в сентябре с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), которому принадлежат оставшиеся титулы в дивизионе — WBC, WBA (Super) и IBF.

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Источник: boxingscene.com

Правда, сначала Андраде еще предстоит пройти поляка Мацея Сулецки (28−1, 11 КО). Их бой состоится в ночь с 29 на 30 июня в родном городе американца Провиденсе (штат Род-Айленд, США).

«29 июня я собираюсь не просто победить, а показать яркий, зрелищный поединок, чтобы публика меня запомнила», — сказал Андраде на пресс-конференции перед боем. — Кого волнует третий бой Головкина и Альвареса. Я считаю, что их промоутеры неплохо поработали, распиарив их противостояние, но я думаю, что фанаты уже не особо и желают увидеть их третий поединок. Фанаты хотят увидеть новые лица, новых звезд. Во время боя против Сулецки я покажу, что умею боксировать гораздо интереснее Альвареса и Головкина.

Теперь у меня есть контракт с Эдди Хирном и DAZN, которые помогут мне быстро раскрутиться и стать одной из главных звезд среднего веса.

Андраде добавил, что после победы над поляком, он готов бросить вызов Альваресу.

«Я выйду на ринг с целью победить, и когда рефери поднимет мою руку, я вызову “Канело”. Даже если мне придется вернуться на ринг менее чем через три месяца я не откажусь от боя с “Канело” в сентябре», — сказал американец.

Ранее стало известно, что Альварес не хочет драться со своим антагонистом из Казахстана Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) в третий раз. Их первый бой в сентябре 2017 года завершился ничьей, а годом позже — победой мексиканца решением судей. По слухам, все дело в личной неприязни — он не хочет давать GGG возможность заработать.

Сообщалось, что фаворитом на бой с «Канело» в сентябре является чемпион WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (33−3−1, 28 КО). По информации инсайдера, такой вариант устраивает и DAZN, который согласен перенести трилогию мексиканца и казахстанца на май следующего года.

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