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08:56 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчик экс-соперника Головкина проиграл в бою за пояс от WBC перед поединком с казахстанцем

Эстонец Павел Семенов (24−12−3, 9 КО) проиграл французу Билелу Жкиту (12−0, 3 КО) в бою за вакантный титул WBC Francophone в первом среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок прошел в Нантере и продлился все 10 раундов, по итогам которых решением судей победил Жкита.

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26-летний Жкита выиграл 12-й из 12 боев за карьеру, а 34-летний Семенов потерпел 12-е поражение. Перед боем во Франции эстонец в ноябре 2018 года в Таллине победил решением экс-чемпиона IBF в полусреднем весе угандийца Кассима Оуму (29−13−1, 18 КО), который в июне 2011 года проигрывал нокаутом казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 35 КО).

Следующий поединок Семенов должен провести 5 июля в Алматы против Мадияра Ашкеева (12−0, 6 КО), а его кону будут стоять титул NABF Junior, принадлежащий казахстанцу, и вакантный пояс NBA. Главным же событием вечера бокса станет бой между казахстанцем Канатом Исламом (25−0, 20 КО) и доминиканцем Хулио де Хесусом (28−1, 27 КО).

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