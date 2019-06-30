Обидчик экс-соперника Головкина проиграл в бою за пояс от WBC перед поединком с казахстанцем

Поединок прошел в Нантере и продлился все 10 раундов, по итогам которых решением судей победил Жкита.

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26-летний Жкита выиграл 12-й из 12 боев за карьеру, а 34-летний Семенов потерпел 12-е поражение. Перед боем во Франции эстонец в ноябре 2018 года в Таллине победил решением экс-чемпиона IBF в полусреднем весе угандийца Кассима Оуму (29−13−1, 18 КО), который в июне 2011 года проигрывал нокаутом казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 35 КО).