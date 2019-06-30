Чемпион Азии из Казахстана свел вничью дебютный бой в профи против мексиканца
Чемпион Азии-2016 среди молодежи Аман Казанкапов дебютировал в профи с ничьей, передает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион Азии-2016 среди молодежи Аман Казанкапов дебютировал в профи с ничьей, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках вечера бокса на стадионе «Дежарден» в канадском Тетфор Мине 20-летний Казанкапов встречался с мексиканцем Исмаэлем Молиной Морено.
Бой среднего веса продлился четыре раунда, по итогам которых все судьи выставили одинаковый счет 38−38.
Для 26-летнего Морено эта ничья стала первой в карьере после двух побед нокаутом и поражения. Он выиграл два боя в родной Мексике, а затем дважды дрался в Канаде.
В рамках вечера бокса в Тетфор Мине также выступят еще два казахстанца — «молодежный» чемпион WBC в первое среднем весе Садриддин Ахмедов (8−0, 7 КО) и Нурзат Сабиров (9−0, 8 КО).