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09:33 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Азии из Казахстана свел вничью дебютный бой в профи против мексиканца

Чемпион Азии-2016 среди молодежи Аман Казанкапов дебютировал в профи с ничьей, передает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках вечера бокса на стадионе «Дежарден» в канадском Тетфор Мине 20-летний Казанкапов встречался с мексиканцем Исмаэлем Молиной Морено.

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Бой среднего веса продлился четыре раунда, по итогам которых все судьи выставили одинаковый счет 38−38.

Для 26-летнего Морено эта ничья стала первой в карьере после двух побед нокаутом и поражения. Он выиграл два боя в родной Мексике, а затем дважды дрался в Канаде.

В рамках вечера бокса в Тетфор Мине также выступят еще два казахстанца — «молодежный» чемпион WBC в первое среднем весе Садриддин Ахмедов (8−0, 7 КО) и Нурзат Сабиров (9−0, 8 КО).

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