Чемпион Азии из Казахстана свел вничью дебютный бой в профи против мексиканца

В рамках вечера бокса на стадионе «Дежарден» в канадском Тетфор Мине 20-летний Казанкапов встречался с мексиканцем Исмаэлем Молиной Морено.

Бой среднего веса продлился четыре раунда, по итогам которых все судьи выставили одинаковый счет 38−38.

Для 26-летнего Морено эта ничья стала первой в карьере после двух побед нокаутом и поражения. Он выиграл два боя в родной Мексике, а затем дважды дрался в Канаде.