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09:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Молодежный» чемпион WBC нокаутировал соперника в первом раунде

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов одержал девятую победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником 21-летнего Ахмедова стал 33-летний мексиканец Даниель Вега Кота (14−3−1, 11 КО). Поединок состоялся на стадионе «Дежарден» в канадском Тетфор Мине.

Бой, который прошел в лимите первого среднего веса, завершился уже в первом раунде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ахмедов с первых секунд начал избивать соперника и отправил его в нокдаун. После этого последовал еще один нокдаун, а после того, как мексиканец в третий раз оказался на настиле, рефери остановил бой.

Таким образом, Ахмедов одержал девятую победу в профи в девяти поединках, восемь из которых досрочные. Кота потерпел четвертое поражение в карьере и третье досрочное. Также на его счету 14 побед и одна ничья.

Напомним, ранее в рамках этого вечера бокса чемпион Азии-2016 среди молодежи Аман Казанкапов дебютировал в профи с ничьей.

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