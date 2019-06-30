«Молодежный» чемпион WBC нокаутировал соперника в первом раунде
Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов одержал девятую победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов одержал девятую победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником 21-летнего Ахмедова стал 33-летний мексиканец Даниель Вега Кота (14−3−1, 11 КО). Поединок состоялся на стадионе «Дежарден» в канадском Тетфор Мине.
Бой, который прошел в лимите первого среднего веса, завершился уже в первом раунде.
Ахмедов с первых секунд начал избивать соперника и отправил его в нокдаун. После этого последовал еще один нокдаун, а после того, как мексиканец в третий раз оказался на настиле, рефери остановил бой.
Таким образом, Ахмедов одержал девятую победу в профи в девяти поединках, восемь из которых досрочные. Кота потерпел четвертое поражение в карьере и третье досрочное. Также на его счету 14 побед и одна ничья.
Напомним, ранее в рамках этого вечера бокса чемпион Азии-2016 среди молодежи Аман Казанкапов дебютировал в профи с ничьей.