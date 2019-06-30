Непобежденный казахстанский боксер выиграл десятый бой в профи
Казахстанский боксер Нурзат Сабиров выиграл десятый бой в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Нурзат Сабиров выиграл десятый бой в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок казахстанца прошел по правилам восьми раундов во втором среднем весе, а соперником 25-летнего Сабирова был 31-летний венгр Ласло Тот, который впервые дрался за пределами Европы.
Бой Сабирова на стадионе «Дежарден» в канадском Тетфор Мине завершился во втором раунде после того, как казахстанец точным ударом попал в живот соперника.
Таким образом, Сабиров одержал десятую победу в десяти поединках на профессиональном ринге, девять из которых он завершил досрочно. Тот потерпел первое поражение в карьере. До этого на его счету было семь побед, шесть из которых досрочные.
Напомним, ранее в рамках этого вечера бокса чемпион Азии-2016 среди молодежи Аман Казанкапов дебютировал в профи с ничьей. А «молодежный» чемпион WBC из Казахстана Садриддин Ахмедов нокаутировал соперника в первом раунде.