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09:56 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанский боксер выиграл десятый бой в профи

Казахстанский боксер Нурзат Сабиров выиграл десятый бой в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок казахстанца прошел по правилам восьми раундов во втором среднем весе, а соперником 25-летнего Сабирова был 31-летний венгр Ласло Тот, который впервые дрался за пределами Европы.

Бой Сабирова на стадионе «Дежарден» в канадском Тетфор Мине завершился во втором раунде после того, как казахстанец точным ударом попал в живот соперника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Сабиров одержал десятую победу в десяти поединках на профессиональном ринге, девять из которых он завершил досрочно. Тот потерпел первое поражение в карьере. До этого на его счету было семь побед, шесть из которых досрочные.

Напомним, ранее в рамках этого вечера бокса чемпион Азии-2016 среди молодежи Аман Казанкапов дебютировал в профи с ничьей. А «молодежный» чемпион WBC из Казахстана Садриддин Ахмедов нокаутировал соперника в первом раунде.

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