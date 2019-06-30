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11:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Сулецки — это не Роллс или Филдинг». Чемпион WBO после защиты титула бросил вызов Альваресу и Головкину

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американский боксер Деметриус Андраде после победы над поляком Мацеем Сулецки бросил вызов мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу и казахстанцу Геннадию Головкину, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Сулецки отличный боец из ТОП-10. Я показал людям очередные отличные 12 раундов бокса. Реализовал свои навыки и показал свой джеб. Сулецки — это не Роллс или Филдинг. “Канело”, где твои шары? Давай сделаем этот бой», — заявил Андраде.

Также чемпион WBO добавил следующее: «Если ты хочешь сказать, что ты легенда и топовый боец, тебе нужно идти этим путем. Другого пути нет. Я не хочу драться с парнями низкого уровня. Сулецки — из ТОП-10, и больше нет. Я продолжаю бить их, я продолжаю бить их, я просто продолжаю бить их. Где “Канело”? Где GGG? В чем задержка-то? Хватит лепить отмазки».

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Напомним, сегодня, 30 июня, Андраде одержал победу над Сулецки и во второй раз защитил чемпионский титул. Поединок состоялся на арене Dunkin Donuts Center в Провиденсе (штат Роуд-Айленд, США) и стал главным событием данного вечера бокса. Боксеры провели на ринге все 12 раундов, по итогам которых Андраде одержал победу единогласным решением судей — 120−107. При этом уже в первом раунде чемпиону удалось отправить Сулецки в нокдаун.

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