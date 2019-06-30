«Сулецки — это не Роллс или Филдинг». Чемпион WBO после защиты титула бросил вызов Альваресу и Головкину

«Сулецки отличный боец из ТОП-10. Я показал людям очередные отличные 12 раундов бокса. Реализовал свои навыки и показал свой джеб. Сулецки — это не Роллс или Филдинг. “Канело”, где твои шары? Давай сделаем этот бой», — заявил Андраде.

Также чемпион WBO добавил следующее: «Если ты хочешь сказать, что ты легенда и топовый боец, тебе нужно идти этим путем. Другого пути нет. Я не хочу драться с парнями низкого уровня. Сулецки — из ТОП-10, и больше нет. Я продолжаю бить их, я продолжаю бить их, я просто продолжаю бить их. Где “Канело”? Где GGG? В чем задержка-то? Хватит лепить отмазки».