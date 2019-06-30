Россиянка Солуянова завоевала серебро в соревнованиях по боксу на Европейских играх

Россиянка Солуянова завоевала серебро в соревнованиях по боксу на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Россиянка Светлана Солуянова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 51 кг на Европейских играх.