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13:08 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Солуянова завоевала серебро в соревнованиях по боксу на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Россиянка Светлана Солуянова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 51 кг на Европейских играх.

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В финальном поединке она уступила представительнице Турции Бусе Чакыроглу. Бронзовую медаль ранее завоевали Габриэла Димитрова из Болгарии и Сандра Драбик из Польши.

24-летняя Солуянова является победительницей чемпионата Европы (2018) и молодежного чемпионата Европы (2012), двукратной победительницей чемпионата России (2012, 2018).

Ранее в воскресенье сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 39 золотых, 20 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22−14−25), третье — Италии (11−13−11).

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