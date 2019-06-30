Александр Лукашенко — Дмитрию Асанову: Твои бойцовские качества и грамотно выстроенная стратегия боя привели к этой победе
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил боксера Дмитрия Асанова с завоеванием золота Европейских игр в Минске.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил боксера Дмитрия Асанова с завоеванием золота Европейских игр в Минске.
Как передает
«Твои бойцовские качества и грамотно выстроенная стратегия боя привели к этой победе. Мы верили, что талант и уверенность в своих силах, умноженные на работоспособность и целеустремленность, дадут результат. Молодец!» — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Дмитрию Асанову крепкого здоровья и новых ярких свершений.
Напомним, 23-летний спортсмен в финальном поединке в весовой категории до 60 кг одолел россиянина Габила Мамедова.