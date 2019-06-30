Британка Прайс выиграла соревнования по боксу в весе до 75 кг на Европейских играх

В финальном поединке она победила представительницу Нидерландов Нушку Фонтейн. Бронзовую медаль ранее завоевали россиянка Дарима Сандакова, уступившая Прайс в полуфинале, и полька Эльжбета Вуйцик.

В весовой категории до 60 кг у женщин победу одержала представительница Финляндии Мира Потконен, победившая в финальном поединке ирландку Келли Харрингтон. Бронза ранее досталась россиянке Анастасии Беляковой и Агнесе Алексиуссон из Швеции.