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13:28 (мск), источник: ТАСС

Британка Прайс выиграла соревнования по боксу в весе до 75 кг на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Спортсменка из Великобритании Лорен Прайс завоевала золотую медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг на Европейских играх, которые проходят в Минске.

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В финальном поединке она победила представительницу Нидерландов Нушку Фонтейн. Бронзовую медаль ранее завоевали россиянка Дарима Сандакова, уступившая Прайс в полуфинале, и полька Эльжбета Вуйцик.

В весовой категории до 60 кг у женщин победу одержала представительница Финляндии Мира Потконен, победившая в финальном поединке ирландку Келли Харрингтон. Бронза ранее досталась россиянке Анастасии Беляковой и Агнесе Алексиуссон из Швеции.

Ранее в воскресенье сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 39 золотых, 20 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22−14−25), третье — Италии (11−13−11). Сборная Великобритании на Играх в Минске завоевала 19 (5−6−8) наград, в активе команды Финляндии одно золото и одна бронза.

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