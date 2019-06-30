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14:45 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший чемпион WBO досрочно победил экс-соперника Владимира Кличко

Бывший чемпион WBO новозеландец Джозеф Паркер (26−2, 20 КО) досрочно победил австралийца Алекса Лиепаи (32−8−4, 26 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2019

Их поединок прошел в андеркарте вечера бокса в Провиденсе (штат Рой-Айленд, США), в главном событии которого чемпион WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (28−0, 17 КО) решением выиграл у поляка Мацея Сулецки (28−2, 11 КО).

Бой Паркер — Лиепаи был рассчитан на 12 раундов, но завершился в десятом. Для 27-летнего новозеландца эта победа стала 26-й в карьере, а 39-летний австралиец потерпел второе поражение.

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С декабря 2016 года по март 2018 года Паркер владел титулом WBO, а Лиепаи в апреле 2014 года претендовал на пояса WBA (Super), WBO, IBF и IBO, но проиграл нокаутом в пятом раунде украинцу Владимиру Кличко.

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