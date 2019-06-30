Бывший чемпион WBO досрочно победил экс-соперника Владимира Кличко

Источник: AFP 2019

Их поединок прошел в андеркарте вечера бокса в Провиденсе (штат Рой-Айленд, США), в главном событии которого чемпион WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (28−0, 17 КО) решением выиграл у поляка Мацея Сулецки (28−2, 11 КО).

Бой Паркер — Лиепаи был рассчитан на 12 раундов, но завершился в десятом. Для 27-летнего новозеландца эта победа стала 26-й в карьере, а 39-летний австралиец потерпел второе поражение.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RG6BvXWKMPA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.