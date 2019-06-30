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15:09 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер «Канело» наехал на партнера DAZN и нарвался на пари

Промоутер Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBF Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО), отреагировал на заявление коллеги Эдди Хирна по поводу следующего боя мексиканца.

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Источник: Reuters

Ранее Хирн сообщил, что соперником Альвареса на сентябрь может стать чемпион WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (33−3−1, 28 КО) или его подопечный — американец Деметриус Андраде (28−0, 17 КО), владеющий титулом WBO в среднем весе.

«Эдди Хирн, позволь мне самому позаботиться о “Канело” и его следующем сопернике, тебя это не касается. Лучше побеспокойся об организации реванша между Джошуа и Руисом на DAZN. Слышал, у тебя с этим проблемы», — написал Де Ла Хойя.

«Предлагаю дружеское пари. Спорим, что я организую свой бой раньше, чем ты», — ответил Хирн.

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Среди претендентов на бой с Альваресом в сентябре значится и казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО), который дважды встречался с мексиканцем — ничья в сентябре 2017 года и поражение решением большинства судей спустя 12 месяцев. Ранее GGG бросил вызов, но мексиканец не хочет встречаться осенью с ним.

Добавим, что Хирн владеет самым крупным контрактом в боксе — в 2018 году он заключил восьмилетнее соглашение на миллиард долларов со стриминговым сервисом DAZN.

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