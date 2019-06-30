Российский боксер Гаджимагомедов завоевал золото Европейских игр в весе до 91 кг

В финале Гаджимагомедов одержал победу над белорусом Владиславом Смягликовым. Бронзовые медали достались хорвату Тони Филипи и британцу Чивону Кларку.
На поединке во дворце спорта «Уручье» присутствовали президент РФ Владимир Путин, помощник президента РФ Игорь Левитин и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Ранее в воскресенье сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр, в активе российской команды 42 золотые, 21 серебряная и 39 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (24−16−28), третье — Украины (12−15−16).