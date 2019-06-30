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15:52 (мск), источник: ТАСС

Российский боксер Гаджимагомедов завоевал золото Европейских игр в весе до 91 кг

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

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В финале Гаджимагомедов одержал победу над белорусом Владиславом Смягликовым. Бронзовые медали достались хорвату Тони Филипи и британцу Чивону Кларку.

На поединке во дворце спорта «Уручье» присутствовали президент РФ Владимир Путин, помощник президента РФ Игорь Левитин и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее в воскресенье сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр, в активе российской команды 42 золотые, 21 серебряная и 39 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (24−16−28), третье — Украины (12−15−16).

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