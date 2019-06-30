Путин посетил соревнования по боксу на Европейских играх в Минске

Появление российского лидера в минском дворце спорта вызвало большое оживление на зрительских трибунах. Все места в зале заняты, так как в заключительный день соревнований здесь проходят финальные бои лучших боксеров Европы. Расположившись на трибуне в окружении российских спортсменов, президент РФ наблюдал за финальным боем российского боксера Муслима Гаджимагомедова против белоруса Владислава Смягликова в весовой категории до 91 кг.