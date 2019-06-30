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16:04 (мск), источник: ТАСС

Путин посетил соревнования по боксу на Европейских играх в Минске

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, совершая в воскресенье рабочий визит в Белоруссию, приехал во дворец спорта «Уручье» в Минске, где проходят соревнования по боксу в рамках II Европейских игр.

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Источник: AP 2019

Появление российского лидера в минском дворце спорта вызвало большое оживление на зрительских трибунах. Все места в зале заняты, так как в заключительный день соревнований здесь проходят финальные бои лучших боксеров Европы. Расположившись на трибуне в окружении российских спортсменов, президент РФ наблюдал за финальным боем российского боксера Муслима Гаджимагомедова против белоруса Владислава Смягликова в весовой категории до 91 кг.

Вечером российский лидер посетит церемонию закрытия II Европейских игр, которая пройдет на национальном стадионе «Динамо». Там также будут присутствовать президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие почетные гости.

II Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня, в них принимают участие около 3,6 тыс. спортсменов. Сборная России стала победителем медального зачета Европейских игр. В настоящий момент в активе российских спортсменов 40 золотых, 21 серебряных и 38 бронзовых наград. Россияне стали недосягаемыми для ближайшего преследователя, команды Белоруссии (23−15−26).

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