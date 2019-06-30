Тренер женской сборной России по боксу остался недоволен выступлением команды на Евроиграх

Источник: РИА "Новости"

На Играх российская команда завоевала одну серебряную (Светлана Солуянова) и три бронзовые медали (Дарья Абрамова, Анастасия Белякова и Дарима Сандакова).

«Естественно, я недоволен выступлением команды, показанным результатом, но я был зажат в рамки насчет выбора состава. В октябре прошлого года на чемпионате Европы в Болгарии девушки завоевали именные путевки, и поставить другую спортсменку я не мог, поэтому получилось так, как получилось. У кого-то из них травма, у кого-то — болезнь, у кого-то — жизненные ситуации», — сказал он.

«Дарья Абрамова и Настя Белякова могли показать лучший результат. Мое мнение таково, что Светлана Солуянова финальный бой выиграла — у турчанки было предупреждение, один судья и вовсе все три раунда отдал сопернице вместе с предупреждением, это вообще нонсенс. В судействе нужно обязательно наводить порядок», — отметил специалист.

Шидловский рассказал, что Ярослава Якушина получила травму локтя и будет прооперирована. «В ходе подготовки Ярослава получила травму носа, поэтому она с 14 по 25 июня не стояла в парах, а ведь спарринги — это самое главное. Но это еще не все — во время боя с полькой Каролиной Кажевской, которая стала здесь победительницей, Яра получила травму локтевого сустава, 2 июля ее будут оперировать. Если бы у меня была возможность, то я бы ее заменил после травмы еще 14 июня», — рассказал тренер.