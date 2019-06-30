Боксер Гаджимагомедов рассказал, что чувствовал поддержку Путина в финале Евроигр

«На самом деле лишь в третьем раунде, под конец боя, увидел Владимира Владимировича, почувствовал поддержку. Был очень рад, понимал, что нужно во что бы то ни стало побеждать», — сказал Гаджимагомедов.

«Испытываю только положительные эмоции, я счастлив, что смог принести команде золотую медаль. Настраивался на этот поединок по-особенному, ведь я оставался последним, кто мог принести награду высшей пробы. Жаль, что другие наши спортсмены не смогли подняться на высшую ступень пьедестала, надеюсь, что на других крупных соревнованиях у сборной России будет больше побед», — добавил он.