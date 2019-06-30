Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
19«Краснодар» — ЦСКА: разбитые головы и гол Мартыновича Акинфееву
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
16:35 (мск), источник: ТАСС

Боксер Гаджимагомедов рассказал, что чувствовал поддержку Путина в финале Евроигр

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Присутствие президента России Владимира Путина придало сил российскому боксеру Муслиму Гаджимагомедову в финальном поединке на Европейских играх. Об этом Гаджимагомедов рассказал журналистам после боя.

Наверх
Источник: AP 2019

Путин посетил соревнования по боксу вместе с помощником Игорем Левитиным и президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым. Гаджимагомедов в финале в весовой категории до 91 кг победил белоруса Владислава Смягликова.

«На самом деле лишь в третьем раунде, под конец боя, увидел Владимира Владимировича, почувствовал поддержку. Был очень рад, понимал, что нужно во что бы то ни стало побеждать», — сказал Гаджимагомедов.

«Испытываю только положительные эмоции, я счастлив, что смог принести команде золотую медаль. Настраивался на этот поединок по-особенному, ведь я оставался последним, кто мог принести награду высшей пробы. Жаль, что другие наши спортсмены не смогли подняться на высшую ступень пьедестала, надеюсь, что на других крупных соревнованиях у сборной России будет больше побед», — добавил он.

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
Слезы Уругвая: Суарес — за бортом Кубка Америки
Бой Нурмагомедова посетят более 13 тыс. зрителей
«Динамо» заплатит €10 млн за бразильца из «Ромы»
Стоимость «Манчестер Юнайтед» резко снизилась
«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче турнира в Австрии
Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде
Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь