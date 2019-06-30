Стали известны все победители и призеры Европейских игр по боксу
С 21 по 30 июня в белорусском Минске проходил боксерский турнир в рамках вторых Европейских игр, сообщает VRinge.com.
С 21 по 30 июня в белорусском Минске проходил боксерский турнир в рамках вторых Европейских игр, сообщает VRinge.com.
В командном зачете первое место с четырьмя медалями заняла Украина, у которой два «золота» и по одному «серебру» и «бронзе». На втором месте оказалась Армения — по два «золота» и «бронзе». Замкнула тройку Россия — одно «золото» и два «серебра».
Все победители вторых Европейских игр по боксу:
До 49 килограммов:
1. Артур Ованнисян (Армения)
2. Сахил Алахвердови (Грузия)
3. Реган Дэли (Ирландия) и Федерико Серра (Италия).
До 52:
1. Габриэль Эскобар (Испания)
2. Даниэль Асенов (Болгария)
3. Мануэль Каппаи (Италия) и Галал Яфай (Великобритания).
До 56:
1. Курт Уокер (Ирландия)
2. Николай Буценко (Украина)
3. Питер Макгрейл (Великобритания) и Шарафа Раман (Германия).
До 60:
1. Дмитрий Асанов (Беларусь)
2. Габил Мамедов (Россия)
3. Карен Тонаканян (Армения) и Отар Эраносян (Грузия).
До 64:
1. Ованнес Бачков (Армения)
2. Софьен Умиха (Франция)
3. Энрико Лакрус (Нидерланды) и Люк Маккормэк (Великобритания).
До 69:
1. Пэт Маккормэк (Великобритания)
2. Харитон Агрба (Россия)
3. Лоренсо Сотомайор (Азербайджан), Евгений Барабанов (Украина).
До 75:
1. Александр Хижняк (Украина)
2. Сальваторе Кавальяро (Италия)
3. Андрей Чемез (Словакия) и Майкл Невин (Ирландия).
До 81:
1. Лорен Альфонсо (Азербайджан)
2. Бенджамин Уиттакер (Великобритания)
3. Симоне Фиори (Италия) и Гор Нерсесян (Армения).
До 91:
1. Муслим Гаджимагомедов (Россия)
2. Владислав Смягликов (Беларусь)
3. Тони Филипи (Хорватия) и Чивон Кларк (Великобритания).
Свыше 91:
1. Виктор Выхрист (Украина)
2. Мурад Алиев (Франция)
3. Марко Милун (Хорватия) и Нелви Тиафак (Германия).
Добавим, что ЧМ-2019 пройдет в сентябре в российском Екатеринбурге. Турнир не будет лицензионным для Олимпиады-2020