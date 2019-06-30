Стали известны все победители и призеры Европейских игр по боксу

В командном зачете первое место с четырьмя медалями заняла Украина, у которой два «золота» и по одному «серебру» и «бронзе». На втором месте оказалась Армения — по два «золота» и «бронзе». Замкнула тройку Россия — одно «золото» и два «серебра».