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00:00 (мск), источник: Газета.Ру

Владимир Кличко ответил на вопрос о возвращении в бокс

Владимир Кличко ответил на вопрос о том, хочет ли он вернуться на боксерский ринг, передает The Sun.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший боксер опроверг информацию, согласно которой он планирует вернуться в спорт. По словам Кличко, его интересуют другие вещи сейчас.

«Я непреклонен в своем решении закончить с боксом и переключиться на другую сферу. Я никогда не выигрывал так много, как когда проиграл Джошуа. У меня много побед, но то, что я узнал после боя на “Уэмбли”, важнее любого успеха. Раньше я думал, что неудача — это не мой путь. Сегодня я знаю, что страстное поражение — это путь развития», — заявил он.

Боксер отметил, что хочет сконцентрироваться на получении докторской степени и преподавании.

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