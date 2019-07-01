Владимир Кличко ответил на вопрос о возвращении в бокс
Владимир Кличко ответил на вопрос о том, хочет ли он вернуться на боксерский ринг, передает The Sun.
Владимир Кличко ответил на вопрос о том, хочет ли он вернуться на боксерский ринг, передает The Sun.
Бывший боксер опроверг информацию, согласно которой он планирует вернуться в спорт. По словам Кличко, его интересуют другие вещи сейчас.
«Я непреклонен в своем решении закончить с боксом и переключиться на другую сферу. Я никогда не выигрывал так много, как когда проиграл Джошуа. У меня много побед, но то, что я узнал после боя на “Уэмбли”, важнее любого успеха. Раньше я думал, что неудача — это не мой путь. Сегодня я знаю, что страстное поражение — это путь развития», — заявил он.
Боксер отметил, что хочет сконцентрироваться на получении докторской степени и преподавании.