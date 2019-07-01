Владимир Кличко ответил на вопрос о возвращении в бокс

«Я непреклонен в своем решении закончить с боксом и переключиться на другую сферу. Я никогда не выигрывал так много, как когда проиграл Джошуа. У меня много побед, но то, что я узнал после боя на “Уэмбли”, важнее любого успеха. Раньше я думал, что неудача — это не мой путь. Сегодня я знаю, что страстное поражение — это путь развития», — заявил он.