«Эти парни сейчас на вершине». Новый чемпион WBC бросил вызов Головкину и «Канело»

«Я не расстроился из-за того, что не победил нокаутом, это бокс. Он вышел боксировать, а я — драться. Стили делают бои, и его манера ведения боя удачно подошла под наш поединок. С моей рукой все в порядке, это часть бокса. Во втором раунде я получил повреждение головы, но пытался этого не показывать. Я продолжал выбрасывать удары, но очевидно, что мой джеб не работал так, как я привык. У Адамса сильный подбородок. Он не даром победил в шоу “Претендент”. Но это другой уровень, парень. Вскоре я отправлюсь назад в зал и продолжу тренироваться», — сказал Чарло.