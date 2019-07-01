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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Эти парни сейчас на вершине». Новый чемпион WBC бросил вызов Головкину и «Канело»

Новоявленный чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (29−0, 21 КО) после успешно защиты титула бросил вызов казахстанцу Геннадию Головкину (39−1−1, 35 КО) и мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО), владеющему также титулами WBA (Super) и IBF в средней категории.

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«Канело» отлично справляется с обязанностями чемпиона, я снимаю перед ним шляпу. Головкин — тоже молодец. Эти парни сейчас на вершине, но всегда есть лев-андердог, готовый их оттуда сбросить, — приводит его слова Сbssports.com.

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Накануне американец победил соотечественника Брэндона Адамса (21−3, 13 КО) единогласным решением судей. По словам Чарло, во время боя он повредил руку и получил небольшую травму головы.

«Я не расстроился из-за того, что не победил нокаутом, это бокс. Он вышел боксировать, а я — драться. Стили делают бои, и его манера ведения боя удачно подошла под наш поединок. С моей рукой все в порядке, это часть бокса. Во втором раунде я получил повреждение головы, но пытался этого не показывать. Я продолжал выбрасывать удары, но очевидно, что мой джеб не работал так, как я привык. У Адамса сильный подбородок. Он не даром победил в шоу “Претендент”. Но это другой уровень, парень. Вскоре я отправлюсь назад в зал и продолжу тренироваться», — сказал Чарло.

Добавим, что перед этим боем Всемирный боксерский совет (WBC) объявил а-Чарло своим полноценным чемпионом (американец владел поясом «временного» чемпиона) после присвоения статуса franchise champion Альваресу.

При этом по решению того же WBC Чарло является обязательным соперником Головкина, а победитель их противостояния получит шанс встретиться с «Канело».

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