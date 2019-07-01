Чемпион мира из Мексики с 26 нокаутами вызвался на бой с Головкиным в октябре

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По его информации, в команде Мунгия заявили о готовности встретиться с Головкиным в октябре. Причем сторона мексиканца предложила казахстанцу выбрать место проведения поединка, добавив, что «им все равно».

Ранее сам Мунгия допустил, что может оставить свой титул и перейти в средний вес. Мексиканец признался, что в своем последнем бою сильно измотал себя в попытках сделать вес. В апреле он одержал весьма спорную победу над безвестным австралийцем Деннисом Хоганом (28−2−1, 7 КО).

Отметим, что 22-летний Мунгия в мае 2018 года мог стать соперником Головкина, владевшего на тот момент титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Однако поединку не дала состояться Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), которая посчитала мексиканца недостаточно опытным и запретила ему драться с GGG.

В итоге Мунгия провел поединок с американцем Садамом Али (26−2, 21 КО) и сенсационно нокаутировал его, отобрав титул WBO. После этого мексиканец четыре раза успешно защитил свой пояс.