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11:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Хочу обменять свои титулы на твой». Алимханулы бросил вызов чемпиону мира в весе Головкина

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (6−0, 2 КО) бросил вызов американцу Деметриусу Андраде (28−0, 17 KO), владеющему титулом чемпиона WBO в этой же категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Накануне Андраде успешно защитил титул, победив единогласным решением судей поляка Мацея Сулецки (28−2, 11 KO). После боя американец бросил вызов казахстанцу Геннадию Головкину (39−1−1, 35 КО) и мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО).

«Деметриус, я слышал, что ты хочешь драться с лучшими? Давай сделаем это. Если тебя заботит рейтинг, то не волнуйся. Я нахожусь в Топ-15 рейтинга WBO. Хочу обменять свои титулы на твой. Казахский стиль — номер один в мире», — написал Алимханулы в своем твиттере.

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Ранее казахстанец сообщил, что планирует вернуться на ринг в августе. Алимханулы добавил, что в этом году хочет сменить свои два второстепенных пояса на полноценный титул чемпиона.

Титулы WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе Алимханулы завоевал в апреле этого года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), победив единогласным решением судей мексиканца Кристиана Оливаса (16−5, 13 КО).

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