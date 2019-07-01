«Хочу обменять свои титулы на твой». Алимханулы бросил вызов чемпиону мира в весе Головкина

«Деметриус, я слышал, что ты хочешь драться с лучшими? Давай сделаем это. Если тебя заботит рейтинг, то не волнуйся. Я нахожусь в Топ-15 рейтинга WBO. Хочу обменять свои титулы на твой. Казахский стиль — номер один в мире», — написал Алимханулы в своем твиттере.