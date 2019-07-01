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11:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Так ты Лапша или Крушитель?» Объявился спаситель трилогии Головкин — «Канело» в сентябре

Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (14−0, 14 КО) в очередной раз вызвал на поединок своего соотечественника и обладателя титула WBO Сергея Ковалева (33−3−1, 28 КО).

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«После твоего реванша в бою с Элейдером Альваресом ты вернул себе чемпионский пояс WBO и заявил в СМИ о своем желании встретиться со мной в объединительном бою. Я сразу дал согласие и попросил своего промоутера связаться с твоей командой и организовать этот бой. Ты до сих пор не принял моё приглашение, хотя везде говоришь о желании встретиться со мной в ринге. Поэтому я обращаюсь к тебе снова, но уже публично и напрямую. Серега, давай наконец поставим точку в наших отношениях! Тем более что сейчас нет никаких препятствий для этого: объединительный бой является приоритетом для любой профессиональной боксерской организации, а наш промоутер Top Rank лишь приветствовал бы этот поединок. В России тебя прозвали Лапша, а в Америке — Крушитель. Так кто же ты: лапша или крушитель?! Наши болельщики ждут твой ответ. Я жду твой ответ. Время пошло», — написал Бетербиев на своей странице в Instagram.

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Однако у самого Ковалева могут быть другие планы. Ране стало известно, что россиянин является фаворитом на бой в сентябре с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), который владеет титулами WBA (Super) и IBF в среднем весе.

Помимо Ковалева, на бой с «Канело» в сентябре претендует и экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО). Однако сам мексиканец не хочет в этот срок проводить третий бой с казахстанцем. По слухам, дело в личной неприязни Альвареса к GGG.

Напомним, Головкин и «Канело» дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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