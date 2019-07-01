«Так ты Лапша или Крушитель?» Объявился спаситель трилогии Головкин — «Канело» в сентябре

«После твоего реванша в бою с Элейдером Альваресом ты вернул себе чемпионский пояс WBO и заявил в СМИ о своем желании встретиться со мной в объединительном бою. Я сразу дал согласие и попросил своего промоутера связаться с твоей командой и организовать этот бой. Ты до сих пор не принял моё приглашение, хотя везде говоришь о желании встретиться со мной в ринге. Поэтому я обращаюсь к тебе снова, но уже публично и напрямую. Серега, давай наконец поставим точку в наших отношениях! Тем более что сейчас нет никаких препятствий для этого: объединительный бой является приоритетом для любой профессиональной боксерской организации, а наш промоутер Top Rank лишь приветствовал бы этот поединок. В России тебя прозвали Лапша, а в Америке — Крушитель. Так кто же ты: лапша или крушитель?! Наши болельщики ждут твой ответ. Я жду твой ответ. Время пошло», — написал Бетербиев на своей странице в Instagram.