Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
11:54 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлены дата боя и соперник Руслана Мадиева после первого поражения в карьере

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Руслан Мадиев (12−1, 5 КО), потерпевший в прошлом году первое поражение в карьере, вернется на ринг в июле, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

26-летний Мадиев выступит в рамках вечера бокса на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне (штат Калифорния). Соперником казахстанца станет 32-летний филиппинец Рики Сисмундо (35−13−3, 17 КО).

Читайте также
Казахстанский боксер из лагеря Головкина потерпел первое поражение в профи

Формат поединка — восемь раундов. Организатором шоу выступает компания Golden Boy Promotions, самым известным клиентом которой является мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

Мадиев не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда в Лас-Вегасе уступил Пабло Сезару Кано (32−7−1, 22 КО) из Мексики. Бой был остановлен в пятом раунде из-за рассечения у мексиканца, которому в итоге была присуждена победа, так как он выигрывал по очкам на момент остановки у всех трех судей.

Добавим, что Мадиев с 2015 года тренировался в одном зале с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). Оба занимались в зале Абеля Санчеса. В апреле этого года GGG объявил об уходе от тренера после девяти лет сотрудничества.

"Луценко вырос, а Фульсанг рвет и мечет". Шефер - об итогах Спартакиады и перспективах "Астаны" на "Тур де Франс"
Президент Ла Лиги против возвращения Неймара в «Барселону»
«Рома» и «Ювентус» произвели обмен футболистами
Фото биатлонистки в купальнике вернуло фанатам интерес к спорту
«Реал» и «Ливерпуль» поменяются игроками
Ковалев ответил на вызов чемпиона мира
«Барселона» готова выкупить форварда у «Интера» за €112 млн
Обвинившая игрока в домогательствах модель раскритиковала Салаха
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь