Объявлены дата боя и соперник Руслана Мадиева после первого поражения в карьере

26-летний Мадиев выступит в рамках вечера бокса на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне (штат Калифорния). Соперником казахстанца станет 32-летний филиппинец Рики Сисмундо (35−13−3, 17 КО).
Формат поединка — восемь раундов. Организатором шоу выступает компания Golden Boy Promotions, самым известным клиентом которой является мексиканец Сауль «Канело» Альварес.
Мадиев не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда в Лас-Вегасе уступил Пабло Сезару Кано (32−7−1, 22 КО) из Мексики. Бой был остановлен в пятом раунде из-за рассечения у мексиканца, которому в итоге была присуждена победа, так как он выигрывал по очкам на момент остановки у всех трех судей.
Добавим, что Мадиев с 2015 года тренировался в одном зале с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). Оба занимались в зале Абеля Санчеса. В апреле этого года GGG объявил об уходе от тренера после девяти лет сотрудничества.