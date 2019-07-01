Объявлены дата боя и соперник Руслана Мадиева после первого поражения в карьере

Мадиев не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда в Лас-Вегасе уступил Пабло Сезару Кано (32−7−1, 22 КО) из Мексики. Бой был остановлен в пятом раунде из-за рассечения у мексиканца, которому в итоге была присуждена победа, так как он выигрывал по очкам на момент остановки у всех трех судей.