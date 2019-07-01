Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
12:04 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец с восемью нокаутами вместо спарринг-партнера «Канело» сразится с Рокки в титульном бою

Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (11−0, 8 КО) узнал соперника по следующем бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

27-летний Ербосынулы вернется на ринг 14 августа в австралийском Сиднее в рамках вечера бокса на арене ICC Exhibition Centre. Соперником казахстанца будет местный боксер — 31-летний Рокки Джеркич (17−1, 13 КО).

Читайте также
Казахстанский боксер с восемью нокаутами вошел в ТОП-10 рейтинга WBO после победы в бою за три титула

Формат поединка — десять раундов. На кону в бою будет стоять вакантный титул WBA International во втором среднем весе.

При этом Ербосынулы вел переговоры с другим австралийцем Билалом Аккави (20−1−1, 16 КО). Последний с 2018 года является основным спарринг-партнером чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBF мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО).

Свой последний бой Ербосынулы провел в марте в Алматы, когда решением судей победил Лукаса Ндафолуму из Намибии по прозвищу «Разрушитель». На кону стояли второстепенные титулы WBO Global и WBC Asia, которые защищал казахстанец, и вакантный пояс WBA Inter-Continental.

Благодаря этому успеху Ербосынулы поднялся на десятое место в рейтинге WBO. Аналогичную строчку он занимает и в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Луценко вырос, а Фульсанг рвет и мечет". Шефер - об итогах Спартакиады и перспективах "Астаны" на "Тур де Франс"
Президент Ла Лиги против возвращения Неймара в «Барселону»
«Рома» и «Ювентус» произвели обмен футболистами
Фото биатлонистки в купальнике вернуло фанатам интерес к спорту
«Реал» и «Ливерпуль» поменяются игроками
Ковалев ответил на вызов чемпиона мира
«Барселона» готова выкупить форварда у «Интера» за €112 млн
Обвинившая игрока в домогательствах модель раскритиковала Салаха
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь