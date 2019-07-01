Казахстанец с восемью нокаутами вместо спарринг-партнера «Канело» сразится с Рокки в титульном бою
Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (11−0, 8 КО) узнал соперника по следующем бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (11−0, 8 КО) узнал соперника по следующем бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
27-летний Ербосынулы вернется на ринг 14 августа в австралийском Сиднее в рамках вечера бокса на арене ICC Exhibition Centre. Соперником казахстанца будет местный боксер — 31-летний Рокки Джеркич (17−1, 13 КО).
Формат поединка — десять раундов. На кону в бою будет стоять вакантный титул WBA International во втором среднем весе.
При этом Ербосынулы вел переговоры с другим австралийцем Билалом Аккави (20−1−1, 16 КО). Последний с 2018 года является основным
Свой последний бой Ербосынулы провел в марте в Алматы, когда решением судей победил Лукаса Ндафолуму из Намибии по прозвищу «Разрушитель». На кону стояли второстепенные титулы WBO Global и WBC Asia, которые защищал казахстанец, и вакантный пояс WBA
Благодаря этому успеху Ербосынулы поднялся на десятое место в рейтинге WBO. Аналогичную строчку он занимает и в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA).