Казахстанец с восемью нокаутами вместо спарринг-партнера «Канело» сразится с Рокки в титульном бою

27-летний Ербосынулы вернется на ринг 14 августа в австралийском Сиднее в рамках вечера бокса на арене ICC Exhibition Centre. Соперником казахстанца будет местный боксер — 31-летний Рокки Джеркич (17−1, 13 КО).

Читайте также Казахстанский боксер с восемью нокаутами вошел в ТОП-10 рейтинга WBO после победы в бою за три титула

Формат поединка — десять раундов. На кону в бою будет стоять вакантный титул WBA International во втором среднем весе.

При этом Ербосынулы вел переговоры с другим австралийцем Билалом Аккави (20−1−1, 16 КО). Последний с 2018 года является основным спарринг-партнером чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBF мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО).

Свой последний бой Ербосынулы провел в марте в Алматы, когда решением судей победил Лукаса Ндафолуму из Намибии по прозвищу «Разрушитель». На кону стояли второстепенные титулы WBO Global и WBC Asia, которые защищал казахстанец, и вакантный пояс WBA Inter-Continental.