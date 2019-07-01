Партнер DAZN объяснил перепалку с промоутером «Канело» и пари из-за трилогии с Головкиным

«Я думаю, это из-за подкаста Криса Мэнникса, где меня спросили о “Канело”. Поскольку я работаю партнером DAZN, меня спрашивают о ее бойцах. Я просто сказал, что Альварес склоняется к бою с Сергеем Ковалевым, а DAZN хочет, чтобы он дрался с Геннадием Головкиным. Наверное, Оскар разочарован, так как целью подписания контракта с DAZN был третий бой “Канело” с “GGG”. Возможно, он обязан его организовать. Но если Альварес хочет двигаться в другом направлении, у Оскара не остается пространства для маневров. Мы полностью поддерживаем компанию Golden Boy. Нам нравится работать с Де Ла Хойей. Конечно, иногда Оскар любит зайти в Twitter и начать кого-то троллить. Этим он себе никак не поможет. Но, если говорить откровенно, возможно, это благое дело для спорта. Когда он делает что-то подобное, люди начинают это обсуждать», — сказал Хирн.