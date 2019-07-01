Партнер DAZN объяснил перепалку с промоутером «Канело» и пари из-за трилогии с Головкиным

Все началось из-за слов Хирна относительно следующего боя мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, дела которого ведет Де Ла Хойя. В ответ Оскар посоветовал коллеге не совать нос их дела и сосредоточиться на организации реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.
Хирн парировал его слова тем, что организует свой бой быстрее, чем Де Ла Хойя следующий поединок «Канело» и предложил заключить пари.
«Я думаю, это из-за подкаста Криса Мэнникса, где меня спросили о “Канело”. Поскольку я работаю партнером DAZN, меня спрашивают о ее бойцах. Я просто сказал, что Альварес склоняется к бою с Сергеем Ковалевым, а DAZN хочет, чтобы он дрался с Геннадием Головкиным. Наверное, Оскар разочарован, так как целью подписания контракта с DAZN был третий бой “Канело” с “GGG”. Возможно, он обязан его организовать. Но если Альварес хочет двигаться в другом направлении, у Оскара не остается пространства для маневров. Мы полностью поддерживаем компанию Golden Boy. Нам нравится работать с Де Ла Хойей. Конечно, иногда Оскар любит зайти в Twitter и начать кого-то троллить. Этим он себе никак не поможет. Но, если говорить откровенно, возможно, это благое дело для спорта. Когда он делает что-то подобное, люди начинают это обсуждать», — сказал Хирн.
Ранее инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что Альварес не хочет в сентябре проводить третий бой с Головкиным. По слухам, дело в личной неприязни — мексиканец не желает, чтобы казахстанец вновь заработал на нем.
Сообщалось, что стороны начали переговоры о трилогии, но они зашли в тупик. причина разногласий в том, что Головкин отказывается драться с «Канело» в Лас-Вегасе — в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а годом позже — победой мексиканца решением судей.