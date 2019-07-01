Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
12:13 (мск), источник: Vesti.kz

Партнер DAZN объяснил перепалку с промоутером «Канело» и пари из-за трилогии с Головкиным

Британский промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) рассказал о причинах перепалки в соцсетях со своим коллегой из Golden Boy Promotions Оскаром Де Ла Хойей. Его слова приводит BoxingScene.com.

Наверх
Источник: AP 2019

Все началось из-за слов Хирна относительно следующего боя мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, дела которого ведет Де Ла Хойя. В ответ Оскар посоветовал коллеге не совать нос их дела и сосредоточиться на организации реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Читайте также
Промоутер «Канело» наехал на партнера DAZN и нарвался на пари

Хирн парировал его слова тем, что организует свой бой быстрее, чем Де Ла Хойя следующий поединок «Канело» и предложил заключить пари.

«Я думаю, это из-за подкаста Криса Мэнникса, где меня спросили о “Канело”. Поскольку я работаю партнером DAZN, меня спрашивают о ее бойцах. Я просто сказал, что Альварес склоняется к бою с Сергеем Ковалевым, а DAZN хочет, чтобы он дрался с Геннадием Головкиным. Наверное, Оскар разочарован, так как целью подписания контракта с DAZN был третий бой “Канело” с “GGG”. Возможно, он обязан его организовать. Но если Альварес хочет двигаться в другом направлении, у Оскара не остается пространства для маневров. Мы полностью поддерживаем компанию Golden Boy. Нам нравится работать с Де Ла Хойей. Конечно, иногда Оскар любит зайти в Twitter и начать кого-то троллить. Этим он себе никак не поможет. Но, если говорить откровенно, возможно, это благое дело для спорта. Когда он делает что-то подобное, люди начинают это обсуждать», — сказал Хирн.

Ранее инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что Альварес не хочет в сентябре проводить третий бой с Головкиным. По слухам, дело в личной неприязни — мексиканец не желает, чтобы казахстанец вновь заработал на нем.

Сообщалось, что стороны начали переговоры о трилогии, но они зашли в тупик. причина разногласий в том, что Головкин отказывается драться с «Канело» в Лас-Вегасе — в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а годом позже — победой мексиканца решением судей.

"Луценко вырос, а Фульсанг рвет и мечет". Шефер - об итогах Спартакиады и перспективах "Астаны" на "Тур де Франс"
Президент Ла Лиги против возвращения Неймара в «Барселону»
«Рома» и «Ювентус» произвели обмен футболистами
Фото биатлонистки в купальнике вернуло фанатам интерес к спорту
«Реал» и «Ливерпуль» поменяются игроками
Ковалев ответил на вызов чемпиона мира
«Барселона» готова выкупить форварда у «Интера» за €112 млн
Обвинившая игрока в домогательствах модель раскритиковала Салаха
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь