«Тут и титул, и деньги». Головкину предложили идеального соперника на сентябрь вместо трилогии с «Канело»

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Накануне Андраде успешно защитил титул, победив единогласным решением судей поляка Мацея Сулецки. После боя американец бросил вызов Головкину и мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО).

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Сам GGG рассчитывает в сентябре провести третий бой с «Канело», тогда как у мексиканца другие планы — переход в полутяжелый вес и поединок с местным чемпионом WBO россиянином Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 КО).

«Тут вот какое дело. Я со своей стороны попытаюсь надавить на DAZN. Но не секрет, что их интересует прежде всего трилогия между Головкиным и “Канело”. Но если в сентябре боя не будет. Если в сентябре Альварес реально подерется с Ковалевым, то почему бы и не сделать бой между Головкиным и Андраде? Почему бы потом не свести победителей в очной схватке?».

Глава Matchroom Boxing зол, что, по мнению большинства болельщиков и экспертов, шансы Андраде в бою с Альваресом минимальные: «Послушайте, так вообще нельзя говорить. Какие 100 процентов? О чем вы шепчете? Все наоборот. И Головкин, и Альварес не спешат дать бой Андраде. Они понимают, что очень даже могут ему проиграть. Я вот даже считаю, что они скорее договорятся и проведут третий бой, но только бы не драться с Андраде».

Головкин и Альварес встретились в ринге впервые в очной схватке в сентябре 2017 года — свели бой вничью. Ровно через год минимально победил мексиканец. Ожидалось, что в сентябре бойцы «традиционно» подерутся вновь, но Альварес в поисках других вариантов. По слухам, это личное — мексиканец не хочет, чтобы боксер из Казахстана на нем вновь заработал.