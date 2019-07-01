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13:58 (мск), источник: Vesti.kz

Фаворит на бой с «Канело» в сентябре ответил на вызов чемпиона мира

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (33−3−1, 28 КО) прокомментировал вызов обладателя титула IBF в этой же весовой категории соотечественника Артура Бетербиева (14−0, 14 КО).

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По словам Ковалева, чемпиону IBF теперь придется «встать в очередь».

«Прочел информацию в интернете, что держатель IBF пояса возбудился и хочет объединительного боя со мной. Так вот, что я тебе отвечу по этому поводу. Вставай теперь в очередь, а по плану у меня обязательная защита против Энтони Ярда», — написал Ковалев на своей странице в Instagram.

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Ранее Бетербиев бросил вызов также через соцсети. «В России тебя прозвали Лапша, а в Америке — Крушитель. Так кто же ты: лапша или крушитель?! Наши болельщики ждут твой ответ. Я жду твой ответ. Время пошло», — обратился он к Ковалеву, призвав поставить точку в их отношениях.

Добавим, что стороны Ковалева и Ярда продолжительное время ведут переговоры о поединке. Сообщалось, что поединок может пройти в июне в России.

В то же время Ковалев является фаворитом в соперники чемпиона WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО). На ринг мексиканец планирует вернуться в сентябре.

Помимо Ковалева, на бой с «Канело» в сентябре претендует и экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО). Однако сам мексиканец не хочет в этот срок проводить третий бой с казахстанцем. По слухам, дело в личной неприязни.

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