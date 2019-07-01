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15:07 (мск), источник: Vesti.kz

Обладатель трех титулов из Казахстана приблизился к ТОП-5 рейтинга WBA

Непобежденные казахстанские боксеры Айдос Ербосынулы (11−0, 8 КО), выступающий во втором среднем весе, и тяжеловес Иван Дычко (7−0, 5 КО) поднялись в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ербосынулы добился прогресса на четыре пункта, расположившись на шестом месте, а Дычко поднялся на одну строчку, занимая сейчас 14-ю позицию.

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В последний раз Ербосынулы выходил на в марте в Алматы, когда единогласным решением судей взял верх над Лукасом Ндафолумом (16−2, 7 КО) из Намибии. На кону стояли второстепенные титулы WBO Global и WBC Asia, которые защищал казахстанец, и вакантный пояс WBA Inter-Continental. Следующий бой Ербосынулы состоится 14 августа в Австралии, где он померится силами с 31-летним местным боксером Рокки Джеркичем (17−1, 13 КО).

В свою очередь, Дычко не выходивший на ринг больше девяти месяцев, в мае в Голливуде досрочно победил американца Рэя Остина (29−10−4, 10 КО). Очередной поединок тяжеловеса состоится в Голливуде 12 июля. Его соперником станет встретится с 33-летним американцем Нэйтом Хэвеном (9−2, 7 КО).

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