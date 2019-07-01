Обладатель трех титулов из Казахстана приблизился к ТОП-5 рейтинга WBA

Ербосынулы добился прогресса на четыре пункта, расположившись на шестом месте, а Дычко поднялся на одну строчку, занимая сейчас 14-ю позицию.

В последний раз Ербосынулы выходил на в марте в Алматы, когда единогласным решением судей взял верх над Лукасом Ндафолумом (16−2, 7 КО) из Намибии. На кону стояли второстепенные титулы WBO Global и WBC Asia, которые защищал казахстанец, и вакантный пояс WBA Inter-Continental. Следующий бой Ербосынулы состоится 14 августа в Австралии, где он померится силами с 31-летним местным боксером Рокки Джеркичем (17−1, 13 КО).