Стала известна причина отказа Сергея Ковалева от боя против «Канело»
Чемпион WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (33−3−1, 28 КО) отклонил предложение промоутеров мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−2−1, 35 КО) из Golden Boy
Чемпион WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (33−3−1, 28 КО) отклонил предложение промоутеров мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−2−1, 35 КО) из Golden Boy
У Ковалева есть обязательный претендент британец Энтони Ярд (18−0, 17 КО), но в команде россиянина были готовы договориться с ним об отсрочке ради боя с Альваресом. Мексиканец, который владеет титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе и поясом WBA во втором среднем, мечтает стать чемпионом в четвертой для себя категории.
«Golden Boy сделал предложение промоутерам Ковалева из Main Events для защиты титула в сентябре, сообщили SI несколько источников, связанных с переговорами. Предложение оказалось “крайне низким” — меньше, чем Джаррелл Миллер получил бы за бой против Энтони Джошуа. Ковалев решил двигаться вперед и провести защиту против Ярда, контракт с которым подписан на этой неделе. И с таким низким предложением Golden Boy есть ощущение, что с ним пока не договорятся. Ковалев планирует подраться с Ярдом. И его команда готова “к более серьезным переговорам”, если он успешно защитит титул в августе», — сообщил Мэнникс.
Инсайдер Майк Коппинджер объяснил позицию Ковалева на примере гонорара последнего соперника Альвареса, которым стал американец Дэниэл Джейкобс (35−3, 29 КО).
«Миллер должен был заработать 6,5 миллиона бой против Джошуа, так что это действительно “крайне низко”. Джейкобс же получил восьмизначную сумму за майский бой против “Канело”», — написал Коппинджер.
Отметим, что глава Top Rank Боб Арум, который на сопромоутерских правах помогает Ковалеву, сообщил об имеющейся у него информации о беспокоящей Альвареса старой травме. Накануне мексиканец появился на публике на костылях, чем вызвал вопросы о вероятности его выступления в сентябре.
Ранее Альваресу бросал вызов казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО), который предлагал ему сделать третий бой уже в этом году. Также у GGG появился вариант встретиться в сентябре с другим чемпионом мира из Мексики.