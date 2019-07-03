Golden Boy сделала заявление о травме «Канело» и бое в сентябре

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Ранее о проблемах Альвареса со старой травмой сообщил известный промоутер Боб Арум. Отмечалось, что в этой связи возвращений мексиканца может быть перенесено с сентября на декабрь. В сети даже появились фотографии, где он запечатлен на костылях.

Однако Гомес заверил, что «Канело» выступит 14 сентября, как и планировалось ранее. По его словам, мексиканец испытывает дискомфорт с левым коленом, но операция не потребуется. Скорее всего, бой состоится в Лас-Вегасе, также не исключен и вариант с Техасом.

Правда, Альваресу еще нужно найти соперника на сентябрь. Вариант с чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 КО), к которому склонялся мексиканец, может оказаться несостоятельным — россиянин отклонил предложение GBP из-за низкого гонорара.

В то же время вызов «Канело» бросил его главный антагонист казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО). Однако сам мексиканец не хочет в третий раз драться с GGG. По слухам, дело в личной неприязни — Альварес не хочет давать Головкину возможность снова заработать на нем.

Ранее стало известно, что переговоры Головкина и «Канело» о трилогии зашли в тупик. Причина разногласий в том, что казахстанец отказывается возвращаться в Лас-Вегас, где мексиканец выиграл матч-реванш и где их первый бой завершился спорной ничьей.