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11:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» после неудачи с Ковалевым решил украсть соперника у Головкина

Промоутерская компания Golden Boy Promotions сделала предложение чемпиону мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканцу Хайме Мунгии (33−0, 26 КО) сразиться в сентябре с соотечественником Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), владеющим титулами в двух весовых категориях.

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Об этом ESPN рассказал известный мексиканский промоутер Фернандо Бельтран.

«Этим утром я говорил с Оскаром Де Ла Хойей (промоутером “Канело”), и он спросил меня, есть ли интерес к бою между Хайме и Альваресом. Я сказал ему, что наш интерес очень высок, а затем он прислал мне предложение, которое мы рассматриваем», — сказал Бельтран.

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Подробности о предложении Golden Boy не разглашаются, но ожидается, что бой «Канело» и Мунгии состоится в 160 фунтах. Ранее сам чемпион WBO заявлял, что может оставить титул и подняться в средний вес. Наиболее вероятным местом проведения поединка называется Лас-Вегас.

Команда «Канело» переключилась на кандидатуру Мунгии после неудачи с другим вариантом. Ранее GBP сделала предложение чемпиону WBO в полутяжелом весе Сергею Ковалеву (33−3−1, 28 КО), но россиянин отклонил его из-за низкого гонорара.

В то же время Мунгия назывался в качестве возможного соперника на сентябрь для казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО). При этом сам GGG предложил «Канело» устроить в этом году их третий поединок, но мексиканец не хочет встречаться со своим антагонистомэтой осенью.

Напомним, соперники дважды дрались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже — победой Альвареса решением большинства судей. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

8 июня в Нью-Йорке (США) Головкин вернулся на ринг, нокаутировав в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО). Для казахстанца этот бой стал дебютным по контракту со стриминговым сервисом DAZN, на который подписан и «Канело».

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