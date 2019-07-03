«Канело» после неудачи с Ковалевым решил украсть соперника у Головкина

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Об этом ESPN рассказал известный мексиканский промоутер Фернандо Бельтран.

«Этим утром я говорил с Оскаром Де Ла Хойей (промоутером “Канело”), и он спросил меня, есть ли интерес к бою между Хайме и Альваресом. Я сказал ему, что наш интерес очень высок, а затем он прислал мне предложение, которое мы рассматриваем», — сказал Бельтран.

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Подробности о предложении Golden Boy не разглашаются, но ожидается, что бой «Канело» и Мунгии состоится в 160 фунтах. Ранее сам чемпион WBO заявлял, что может оставить титул и подняться в средний вес. Наиболее вероятным местом проведения поединка называется Лас-Вегас.

Команда «Канело» переключилась на кандидатуру Мунгии после неудачи с другим вариантом. Ранее GBP сделала предложение чемпиону WBO в полутяжелом весе Сергею Ковалеву (33−3−1, 28 КО), но россиянин отклонил его из-за низкого гонорара.

В то же время Мунгия назывался в качестве возможного соперника на сентябрь для казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО). При этом сам GGG предложил «Канело» устроить в этом году их третий поединок, но мексиканец не хочет встречаться со своим антагонистомэтой осенью.

Напомним, соперники дважды дрались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже — победой Альвареса решением большинства судей. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.