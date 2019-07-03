Инсайдер раскрыл детали борьбы Головкина и «Канело» за одного соперника на сентябрь

«Источники сообщают, что бой между Головкиным и Мунгией обсуждался. Другой вариант для Хайме? “Канело” Альварес. Эрик Гомес сегодня сказал мне: “Он мог бы сразиться с “Канело” или Головкиным. Он (Мунгия) хочет большого боя. У меня нет проблем с тем, чтобы сделать поединок “Канело” — Мунгия”. Относительно боя Альвареса и Мунгии есть много переменных. Они могли бы подраться друг с другом 14 сентября. Один из них может встретиться с Головкиным, а “Канело” сразиться с Ковалевым. Golden Boy Promotions продвигает обоих мексиканцев, и Гомес сказал мне, что у “Канело” есть много вариантов от 169 до 175 фунтов. То же самое и у Мунгии в диапазоне от 154 до 160 фунтов», — написал Коппинджер в твиттере.