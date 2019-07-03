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12:16 (мск), источник: Vesti.kz

Инсайдер раскрыл детали борьбы Головкина и «Канело» за одного соперника на сентябрь

Известный американский журналист и инсайдер Майк Коппинджер прокомментировал ситуацию вокруг чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгии (33−0, 26 КО), на бой с которым претендуют сразу два боксера — его соотечественник Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) и казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО).

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«Источники сообщают, что бой между Головкиным и Мунгией обсуждался. Другой вариант для Хайме? “Канело” Альварес. Эрик Гомес сегодня сказал мне: “Он мог бы сразиться с “Канело” или Головкиным. Он (Мунгия) хочет большого боя. У меня нет проблем с тем, чтобы сделать поединок “Канело” — Мунгия”. Относительно боя Альвареса и Мунгии есть много переменных. Они могли бы подраться друг с другом 14 сентября. Один из них может встретиться с Головкиным, а “Канело” сразиться с Ковалевым. Golden Boy Promotions продвигает обоих мексиканцев, и Гомес сказал мне, что у “Канело” есть много вариантов от 169 до 175 фунтов. То же самое и у Мунгии в диапазоне от 154 до 160 фунтов», — написал Коппинджер в твиттере.

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Ранее стало известно, что промоутеры «Канело» вышли с предложением на Мунгию после того, как у них провалился другой вариант. GBP сделала предложение на сентябрь чемпиону WBO в полутяжелом весе Сергею Ковалеву (33−3−1, 28 КО), но россиянин отклонил его из-за низкого гонорара.

Также Мунгию прочили в соперники Головкина на сентябрь. Причем в команде мексиканца даже заявили о готовности встретиться с GGG осенью, предложив тому самому выбрать место проведения поединка.

Со своей стороны, Головкин бросил вызов Альваресу, предложив провести третий бой в сентябре. Однако мексиканец дал понять, что не хочет встречаться с казахстанцем этой осенью.

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