Инсайдер раскрыл детали борьбы Головкина и «Канело» за одного соперника на сентябрь

«Источники сообщают, что бой между Головкиным и Мунгией обсуждался. Другой вариант для Хайме? “Канело” Альварес. Эрик Гомес сегодня сказал мне: “Он мог бы сразиться с “Канело” или Головкиным. Он (Мунгия) хочет большого боя. У меня нет проблем с тем, чтобы сделать поединок “Канело” — Мунгия”. Относительно боя Альвареса и Мунгии есть много переменных. Они могли бы подраться друг с другом 14 сентября. Один из них может встретиться с Головкиным, а “Канело” сразиться с Ковалевым. Golden Boy Promotions продвигает обоих мексиканцев, и Гомес сказал мне, что у “Канело” есть много вариантов от 169 до 175 фунтов. То же самое и у Мунгии в диапазоне от 154 до 160 фунтов», — написал Коппинджер в твиттере.
Ранее стало известно, что промоутеры «Канело» вышли с предложением на Мунгию после того, как у них провалился другой вариант. GBP сделала предложение на сентябрь чемпиону WBO в полутяжелом весе Сергею Ковалеву (33−3−1, 28 КО), но россиянин отклонил его из-за низкого гонорара.
Также Мунгию прочили в соперники Головкина на сентябрь. Причем в команде мексиканца даже заявили о готовности встретиться с GGG осенью, предложив тому самому выбрать место проведения поединка.
Со своей стороны, Головкин бросил вызов Альваресу, предложив провести третий бой в сентябре. Однако мексиканец дал понять, что не хочет встречаться с казахстанцем этой осенью.