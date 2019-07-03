«Если откажемся, можем потерять…». Промоутер Ковалева рассказала о предложении от «Канело» и переговорах

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Проблема в том, что у Ковалева есть обязательства — ему предстоит сперва провести бой с обязательным претендентом из Британии Энтони Ярдом (18−0, 17 КО). Переговоры Ковалев — Ярд затянулись, до конца недели необходимо подписать контракт, чтобы не доводить дело до промоутерских торгов. Бой состоится 24 августа в России.

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«Да, мы получили предложение от Golden Boy и до сих пор ведем по нему переговоры, — рассказывает Дува. — Проблема в том, что у нас нет времени на полноценные переговоры. Golden Boy предложили провести бой в сентябре. Но прямо сейчас мы не можем рисковать — у нас на руках предложение сделать бой с Ярдом в России. Если откажемся, можем потерять и титул. Посмотрим… Но они слишком долго тянули».

Дува сообщила, какие промоутерские компании участвуют в организации боя Ковалев — Ярд: «В переговорах участвует российский промоутер RCC Boxing Promotions (Германа Титова) и Queensberry Promotions (Фрэнка Уоррена), которые представляют Ярда. Обе стороны заявили, что сумели договориться обо всех деталях».

«Были также слухи о поединке между Альваресом и (чемпионом второго среднего веса) Каллумом Смитом, — размышляет Дува. — Но это все же не сравнить. Во-первых, Смит практически безвестен в США. Во-вторых, бросить вызов грозному монстру-чемпиону и попытаться покорить четвертый дивизион — это исторические событие, которое имеет предпосылки превратиться в классическое противостояние. Да и Ковалев — легендарный воин, известный всему миру тем, что никогда не избегал самых опасных оппонентов».

Между тем сообщалось, что Ковалев отклонил предложение GBP, так как они предложили маленький гонорар. Со своей стороны «Канело» нашел другой вариант — в лице соотечественника чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгии (33−0, 26 КО).