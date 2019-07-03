Бой между российским боксером Лебедевым и французом Гуламиряном не состоится

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Ранее сообщалось, что промоутеры боксеров договорились о проведении поединка. Позднее имя Лебедева исчезло из обновленного рейтинга.

«Были длительные переговоры между нами и командой Гуламиряна, — сказал собеседник агентства. — Но предлагаемые ими условия нас не устраивали и были значительно ниже, чем привычные условия для Дениса даже в нетитульных боях».