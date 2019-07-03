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14:57 (мск), источник: Vesti.kz

WBC начал проверять судей на наркотики

Всемирный боксерский совет (WBC) начал проверять аккредитованных организацией судей на использование наркотиков, таких как марихуана, кокаин и метамфетамины. Об этом сообщает Worldboxingnews.net.

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Тестирование проводится в рамках программы Clean Boxing («Чистый бокс»), проверке подвергаются случайно выбранные судьи.

Тем самым президент WBC Маурисио Сулейман хочет исключить случаи, когда наркотические вещества могут повлиять на состояние людей, которые принимают важные решения во время боксерских поединков.

Первыми двумя судьями, чьи анализы были проверены, стали рефери из Мичигана Фрэнк Гарза и калифорнийский судья Стив Морроу (накануне обслуживавший бой Джермалла Чарло против Брэндона Адамса). Тесты обоих оказались отрицательными.

WBC будет работать вместе со всеми национальными и государственными спортивными федерациями над развитием этого жизненно важного проекта.

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