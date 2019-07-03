WBC начал проверять судей на наркотики

Тестирование проводится в рамках программы Clean Boxing («Чистый бокс»), проверке подвергаются случайно выбранные судьи.

Тем самым президент WBC Маурисио Сулейман хочет исключить случаи, когда наркотические вещества могут повлиять на состояние людей, которые принимают важные решения во время боксерских поединков.

Первыми двумя судьями, чьи анализы были проверены, стали рефери из Мичигана Фрэнк Гарза и калифорнийский судья Стив Морроу (накануне обслуживавший бой Джермалла Чарло против Брэндона Адамса). Тесты обоих оказались отрицательными.