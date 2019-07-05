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5 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж дебютировал с победы на вечере бокса в Алматы

Казахстанский боксер Нурсултан Аманжолов провел дебютный бой в профессиональном боксе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках вечера бокса в Алматы он выступил в супертяжелом весе, где встречался с проспектом из Беларуси Павлом Кроленко, на счету которого до этого было всего три поединка.

Бой продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи единогласно присудили победу Аманжолову.

Напомним, что в главном бою этого вечера бокса казахстанец Канат Ислам встретится с доминиканцем Хулио де Хесусом, на кону будет стоять вакантный титул WBO Inter-Continental в среднем весе.

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