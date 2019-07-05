Казахстанский супертяж дебютировал с победы на вечере бокса в Алматы
Казахстанский боксер Нурсултан Аманжолов провел дебютный бой в профессиональном боксе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Нурсултан Аманжолов провел дебютный бой в профессиональном боксе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках вечера бокса в Алматы он выступил в супертяжелом весе, где встречался с проспектом из Беларуси Павлом Кроленко, на счету которого до этого было всего три поединка.
Бой продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи единогласно присудили победу Аманжолову.
Напомним, что в главном бою этого вечера бокса казахстанец Канат Ислам встретится с доминиканцем Хулио де Хесусом, на кону будет стоять вакантный титул WBO