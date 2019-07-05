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5 июля, источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанец выиграл досрочно в андеркарте у Ислама

Казахстанский легковес Абылайхан Хусаинов одержал победу в андеркарте вечера бокса в Алматы, где ему противостоял Гарник Арутюнян из Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась после третьего раунда — соперник казахстанца отказался продолжать бой.

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Напомним, что в декабре прошло года Хусаинов расторг контракт с промоутерской компанией Eye of Tiger Management, с которой провел большую часть карьеры.

В профи он дебютировал в декабре 2015 года в Китае, после чего провел восемь боев в Канаде. Предыдущий же бой он также провел в Казахстане и одержал досрочную победу.

В главном же бою вечера бокса в Алматы казахстанец Канат Ислам встретится с доминиканцем Хулио де Хесусом, на кону будет стоять вакантный титул WBO Inter-Continental в среднем весе.

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