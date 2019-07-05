Казахстанский супертяж досрочно победил нокаутировавшего Майка Тайсона британца

Отметим, что для казахстанца это был шестой бой в профи — все свои бои Мырсатаев завершил досрочно.

45-летний Уильямс же является более опытным босером — в июле 2004 года нокаутировал Тайсона в четвертом раунде. Для американца, которому тогда было 39 лет, этот бой стал предпоследним в карьере, а 31-летний на тот момент британец после этой победы получил поединок с чемпионом WBC Виталием Кличко и проиграл украинцу нокаутом в восьмом раунде.