Казахстанский супертяж досрочно победил нокаутировавшего Майка Тайсона британца
Казахстанский супертяжеловес Руслан Мырсатаев одержал досрочную победу над британцем Дэнни Уильямсом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский супертяжеловес Руслан Мырсатаев одержал досрочную победу над британцем Дэнни Уильямсом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча боксеров состоялась в рамках вечера бокса в Алматы. Мырсатаев нокаутировал соперника в четвертом раунде.
Отметим, что для казахстанца это был шестой бой в профи — все свои бои Мырсатаев завершил досрочно.
45-летний Уильямс же является более опытным босером — в июле 2004 года нокаутировал Тайсона в четвертом раунде. Для американца, которому тогда было 39 лет, этот бой стал предпоследним в карьере, а 31-летний на тот момент британец после этой победы получил поединок с чемпионом WBC Виталием Кличко и проиграл украинцу нокаутом в восьмом раунде.
Напомним, что в главном бою этого вечера бокса казахстанец Канат Ислам встретится с доминиканцем Хулио де Хесусом, на кону будет стоять вакантный титул WBO