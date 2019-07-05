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5 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж досрочно победил нокаутировавшего Майка Тайсона британца

Казахстанский супертяжеловес Руслан Мырсатаев одержал досрочную победу над британцем Дэнни Уильямсом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча боксеров состоялась в рамках вечера бокса в Алматы. Мырсатаев нокаутировал соперника в четвертом раунде.

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Отметим, что для казахстанца это был шестой бой в профи — все свои бои Мырсатаев завершил досрочно.

45-летний Уильямс же является более опытным босером — в июле 2004 года нокаутировал Тайсона в четвертом раунде. Для американца, которому тогда было 39 лет, этот бой стал предпоследним в карьере, а 31-летний на тот момент британец после этой победы получил поединок с чемпионом WBC Виталием Кличко и проиграл украинцу нокаутом в восьмом раунде.

Напомним, что в главном бою этого вечера бокса казахстанец Канат Ислам встретится с доминиканцем Хулио де Хесусом, на кону будет стоять вакантный титул WBO Inter-Continental в среднем весе.

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