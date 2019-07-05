Хусаинов после победы в андеркарте у Ислама рассказал о дальнейших планах и предложениях из США

«Очень рад, что смог победить и порадовать болельщиков. Сегодня очень классная атмосфера. Теперь хочу двигаться дальше. Мы обсуждали дальнейшее сотрудничество с Qazaq Promotions. Сейчас у меня есть предложения и из США. Нужно все обдумать и решить. Я хочу двигаться дальше и проводить лучшие бои. В этом году хочу провести четыре-пять боев. Посмотрим. Все впереди», — сказал Хусаинов.