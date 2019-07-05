Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
23
Футбол. Первый дивизион
7.07
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Первый дивизион
7.07
Луч
Химки
Футбол. Первый дивизион
7.07
Нижний Новгород
Томь
Футбол. Первый дивизион
7.07
Текстильщик
Енисей
Футбол. Первый дивизион
7.07
Мордовия
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
5 июля, источник: Vesti.kz

Хусаинов после победы в андеркарте у Ислама рассказал о дальнейших планах и предложениях из США

Казахстанский боксер Абылайхан Хусаинов, комментируя корреспонденту Vesti.kz свою победу над Гарником Арутюняном из Армении, рассказал о своих дальнейших планах.

Наверх

«Очень рад, что смог победить и порадовать болельщиков. Сегодня очень классная атмосфера. Теперь хочу двигаться дальше. Мы обсуждали дальнейшее сотрудничество с Qazaq Promotions. Сейчас у меня есть предложения и из США. Нужно все обдумать и решить. Я хочу двигаться дальше и проводить лучшие бои. В этом году хочу провести четыре-пять боев. Посмотрим. Все впереди», — сказал Хусаинов.

Напомним, что в декабре прошло года Хусаинов расторг контракт с промоутерской компанией Eye of Tiger Management, с которой провел большую часть карьеры.

В Алматы он провел бой в андрекарте у своего соотечественника Каната Ислама, который встретится с доминиканцем Хулио де Хесусом в бою за вакантный титул WBO Inter-Continental в среднем весе.

Казахстанский киберспортсмен пробился в финал квалификации на чемпионат мира по Dota 2
«Локомотив» взял первый трофей сезона
Семин раскрыл секрет победы над «Зенитом» в матче за Суперкубок
«Реал» официально объявил о переходе защитника в «Милан»
Россияне вышли в финал чемпионата мира по пляжному волейболу
Семак раскритиковал судейство в матче за Суперкубок России
Клуб НБА «Орландо» отчислил центрового сборной России
Защитник московского ЦСКА перешел в итальянский клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь