Хусаинов после победы в андеркарте у Ислама рассказал о дальнейших планах и предложениях из США

«Очень рад, что смог победить и порадовать болельщиков. Сегодня очень классная атмосфера. Теперь хочу двигаться дальше. Мы обсуждали дальнейшее сотрудничество с Qazaq Promotions. Сейчас у меня есть предложения и из США. Нужно все обдумать и решить. Я хочу двигаться дальше и проводить лучшие бои. В этом году хочу провести четыре-пять боев. Посмотрим. Все впереди», — сказал Хусаинов.
Напомним, что в декабре прошло года Хусаинов расторг контракт с промоутерской компанией Eye of Tiger Management, с которой провел большую часть карьеры.
В Алматы он провел бой в андрекарте у своего соотечественника Каната Ислама, который встретится с доминиканцем Хулио де Хесусом в бою за вакантный титул WBO Inter-Continental в среднем весе.