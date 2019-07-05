Небитый казахстанец Ашкеев победил после сильного рассечения и досрочной остановки боя

В рамках вечера бокса в Алматы Ашкеев встречался с украинцем Игорем Фанияном.

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10-раундовый бой был остановлен в седьмом раунде, так как Ашкеев получил сильное рассечение и не смог продолжать поединок. Согласно судейским запискам, казахстанец на тот момент лидировал по очкам, ему и была присуждена единогласная победа.

На кону этого поединка стояли титулы NABF Junior и NABA, которые выиграл казахстанец. Для Ашкеева это был 13-й бой.