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5 июля, источник: Vesti.kz

Небитый казахстанец Ашкеев победил после сильного рассечения и досрочной остановки боя

Небитый казахстанский боксер Мадияр Ашкеев одержал очередную победу на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках вечера бокса в Алматы Ашкеев встречался с украинцем Игорем Фанияном.

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10-раундовый бой был остановлен в седьмом раунде, так как Ашкеев получил сильное рассечение и не смог продолжать поединок. Согласно судейским запискам, казахстанец на тот момент лидировал по очкам, ему и была присуждена единогласная победа.

На кону этого поединка стояли титулы NABF Junior и NABA, которые выиграл казахстанец. Для Ашкеева это был 13-й бой.

Напомним, что в главном бою этого вечера бокса казахстанец Канат Ислам встретится с доминиканцем Хулио де Хесусом, на кону будет стоять вакантный титул WBO Inter-Continental в среднем весе.

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