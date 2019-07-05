Небитый казахстанец Ашкеев победил после сильного рассечения и досрочной остановки боя
Небитый казахстанский боксер Мадияр Ашкеев одержал очередную победу на
Небитый казахстанский боксер Мадияр Ашкеев одержал очередную победу на
В рамках вечера бокса в Алматы Ашкеев встречался с украинцем Игорем Фанияном.
10-раундовый бой был остановлен в седьмом раунде, так как Ашкеев получил сильное рассечение и не смог продолжать поединок. Согласно судейским запискам, казахстанец на тот момент лидировал по очкам, ему и была присуждена единогласная победа.
На кону этого поединка стояли титулы NABF Junior и NABA, которые выиграл казахстанец. Для Ашкеева это был 13-й бой.
Напомним, что в главном бою этого вечера бокса казахстанец Канат Ислам встретится с доминиканцем Хулио де Хесусом, на кону будет стоять вакантный титул WBO