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5 июля, источник: Vesti.kz

Канат Ислам на 10 секунде отправил соперника в глубокий нокаут и завоевал титул от WBO в весе Головкина

Канат Ислам завоевал титул WBO Inter-Continental в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Вакантный пояс стоял на кону боя, который казахстанский боксер провел сегодня, 5 июля, в Алматы.

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Соперником Ислама был доминиканец Хулио де Хесус.

Их поединок стал главным событием вечера бокса, но зрители не успели насладиться поединком — казахстанец отправил соперника в глубокий нокаут уже на десятой секунде первого раунда.

Отметим, что этот бой стал первым для Ислама после длительного перерыва — до этого он выходил на ринг в сентябре 2017 года, когда в девятом раунде нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−2, 13 КО) в Астане.

Эта победа помогла казахстанцу защитить второстепенные титулы WBA Inter-Continental и WBO-NABO, которых он в итоге лишился.

Напомним, что в среднем весе также выступает Геннадий Головкин.

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