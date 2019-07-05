Казахстанский боксер нокаутом победил в Германии

Досрочной победой отметился Айтжан Аширхан (до 60 килограммов): казахстанец нокаутировал литовца Гедаса Гудомскаса во втором раунде. За право выйти в четвертьфинал Айтжан выиграл у Тамерлана Оздоева из России.

Прошел в полуфинал Талгат Сырымбетов (до 52 килограммов), который выиграл у Метучило Лукоки из Германии. Следующим оппонентом казахстанца станет Мариан Раду из Румынии.

Бейбарыс Жексен, выступающий в категории до 56 килограммов, стартовал с победы над Жоржем Мелкумяном из Франции, а потом прошел Франклина Двомо из Германии. Далее будет Максим Власюк из Украины.

Со счетом 4:1 выиграл первый бой казахстанец Дуйсенбай Дархан (до 64 килограммов). Поражение в этом поединке потерпел украинец Максим Зырянов.

Выиграл первую встречу и Ерасыл Жакпеков (до 75 килограммов) — соперником был Войцех Гузничак (Польша). Во втором бою Жакпеков уступил Станиславу Сотцкову из России. Покинул турнир и Маргулан Айдарулы (до 69 килограммов): он проиграл Джианни Дедичу из Германии.

Тяжеловес Сагындык Тогамбай (до 91 килограмма) прошел Тимура Мухамедзиянова из России и в полуфинале встретится с Арасом Дуденасом из Литвы.

Илья Богатырев из России станет оппозицией для Куандыка Максута (до 81 килограмма). Казахстанец победил Калито Кумича из Германии, а россиянин — поляка Дамиена Завиеращунски.