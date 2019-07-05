Конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО» примет соревнования ЧМ по боксу среди мужчин
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Соревнования чемпионата мира по боксу среди мужчин пройдут в
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Соревнования чемпионата мира по боксу среди мужчин пройдут в
«Соревнования, а также церемония открытия и закрытия пройдут в ЭКСПО», — сообщил собеседник агентства.
Как ранее сообщал ТАСС, на чемпионате мира в Екатеринбурге ожидается порядка 700 спортсменов.
Большой зал ЭКСПО вмещает порядка 1,3 тыс. человек. В 2016 году в
Чемпионат мира пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.