Конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО» примет соревнования ЧМ по боксу среди мужчин

«Соревнования, а также церемония открытия и закрытия пройдут в ЭКСПО», — сообщил собеседник агентства.

Читайте также WBC начал проверять судей на наркотики

Как ранее сообщал ТАСС, на чемпионате мира в Екатеринбурге ожидается порядка 700 спортсменов.

Конгресс-центр в Екатеринбурге был введен в эксплуатацию в 2011 году.

Большой зал ЭКСПО вмещает порядка 1,3 тыс. человек. В 2016 году в конгресс-центре прошел поединок между российским боксером Александром Поветкиным и французом Жоанном Дюопа.