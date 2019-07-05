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5 июля, источник: ТАСС

Конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО» примет соревнования ЧМ по боксу среди мужчин

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Соревнования чемпионата мира по боксу среди мужчин пройдут в конгресс-центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

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«Соревнования, а также церемония открытия и закрытия пройдут в ЭКСПО», — сообщил собеседник агентства.

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Как ранее сообщал ТАСС, на чемпионате мира в Екатеринбурге ожидается порядка 700 спортсменов.

Конгресс-центр в Екатеринбурге был введен в эксплуатацию в 2011 году.

Большой зал ЭКСПО вмещает порядка 1,3 тыс. человек. В 2016 году в конгресс-центре прошел поединок между российским боксером Александром Поветкиным и французом Жоанном Дюопа.

Чемпионат мира пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.

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