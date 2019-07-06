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16:24 (мск), источник: Prosports.kz

Вечер бокса в Нур-Султане. Абилхаир Шегалиев выиграл шестой бой в карьере

Казахстанский боксер Абилхаир Шегалиев (5−0, 4 КО) выступил в раннем карде вечера профессионального в Нур-Султане, передает Prosports.kz.

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В рамках первого среднего веса (69,85 кг) казахстанец встретился с Элвином Ахундзадой (4−1, 2 КО) из Азербайджана. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой боксера из Казахстана решением судей.

Добавим, что в раннем карде другой казахстанский боксер Абай Толеш одержал третью победу в карьере, одолев решение судей Дада Рахими.

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