Вечер бокса в Нур-Султане. Абилхаир Шегалиев выиграл шестой бой в карьере
Казахстанский боксер Абилхаир Шегалиев (5−0, 4 КО) выступил в раннем карде вечера профессионального в
Казахстанский боксер Абилхаир Шегалиев (5−0, 4 КО) выступил в раннем карде вечера профессионального в
В рамках первого среднего веса (69,85 кг) казахстанец встретился с Элвином Ахундзадой (4−1, 2 КО) из Азербайджана. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой боксера из Казахстана решением судей.
Добавим, что в раннем карде другой казахстанский боксер Абай Толеш одержал третью победу в карьере, одолев решение судей Дада Рахими.