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18:56 (мск), источник: Vesti.kz

Билли Джо Сондерс приехал в Казахстан

Чемпион мира во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО) смотрит с ринг-сайда вечер бокса на «Барыс-Арене» в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Это шоу организовывает британская компания MTK Global совместно с американской Top Rank. С MTK Сондерс сотрудничает длительное время и считается одним из самых известных ее клиентов.

Бои на «Барыс-Арене» Сондерс смотрит в компании олимпийскогочемпиона Серика Сапиева, который сейчас работает в Министерстве спорта.

Интересно, что Сондерс в статусе чемпиона WBO в среднем весе и сам мог подраться в Казахстане в 2017 году, но переговоры о бое за «абсолют» с Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), владевшим титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO, закончились неудачей. Британец тогда был готов выступить за четыре миллиона долларов, но Головкин в итоге в сентябре встретился с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

В июне этого года Сондерс стал чемпионом WBO во втором среднем весе и бросил вызов Головкину. Казахстанец следующий бой может провести осенью.

Добавим, что в главном карде вечера бокса на «Барыс-Арене» за вакантный пояс WBO Inter-Continental поборется казахстанец Жанкош Тураров (23−0, 16 КО), а чемпион мира по версии WBC француз Нордин Оубали (15−0, 11 КО) проведет первую защиту титула.

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