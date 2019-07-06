Билли Джо Сондерс приехал в Казахстан

Источник: Vesti.kz

Это шоу организовывает британская компания MTK Global совместно с американской Top Rank. С MTK Сондерс сотрудничает длительное время и считается одним из самых известных ее клиентов.

Бои на «Барыс-Арене» Сондерс смотрит в компании олимпийскогочемпиона Серика Сапиева, который сейчас работает в Министерстве спорта.

Интересно, что Сондерс в статусе чемпиона WBO в среднем весе и сам мог подраться в Казахстане в 2017 году, но переговоры о бое за «абсолют» с Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), владевшим титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO, закончились неудачей. Британец тогда был готов выступить за четыре миллиона долларов, но Головкин в итоге в сентябре встретился с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

В июне этого года Сондерс стал чемпионом WBO во втором среднем весе и бросил вызов Головкину. Казахстанец следующий бой может провести осенью.