Казахстанский боксер завоевал титул от WBC в бою против мексиканца с 24 победами

Поединок прошел в андеркарте вечера бокса в Нур-Султане и продлился все 10 раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение.

Для 26-летнего Коточигова эта победа стала десятой (четыре нокаутом) в десяти боях, а Лопес потерпел 11-е поражение в карьере при 24 победах (16 нокаутом).