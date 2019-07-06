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19:08 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер завоевал титул от WBC в бою против мексиканца с 24 победами

Казахстанский легковес Виктор Коточигов победил мексиканца Хаиро Лопеса в бою за вакантный второстепенный пояс WBC International, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок прошел в андеркарте вечера бокса в Нур-Султане и продлился все 10 раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение.

Для 26-летнего Коточигова эта победа стала десятой (четыре нокаутом) в десяти боях, а Лопес потерпел 11-е поражение в карьере при 24 победах (16 нокаутом).

Вечер бокса в Нур-Султане проходит на «Барыс-Арене», а организовывают его британская компания MTK Global совместно с американской Top Rank. В главном карде за вакантный пояс WBO Inter-Continental поборется казахстанец Жанкош Тураров (23−0, 16 КО), а чемпион мира по версии WBC француз Нордин Оубали (15−0, 11 КО) проведет первую защиту титула.

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