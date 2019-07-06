Казахстанский боксер завоевал титул от WBC в бою против мексиканца с 24 победами
Казахстанский легковес Виктор Коточигов победил мексиканца Хаиро Лопеса в бою за вакантный второстепенный пояс WBC International, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский легковес Виктор Коточигов победил мексиканца Хаиро Лопеса в бою за вакантный второстепенный пояс WBC International, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок прошел в андеркарте вечера бокса в
Для 26-летнего Коточигова эта победа стала десятой (четыре нокаутом) в десяти боях, а Лопес потерпел 11-е поражение в карьере при 24 победах (16 нокаутом).
Вечер бокса в