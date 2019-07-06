Чемпион мира по версии WBC одержал досрочную победу в Нур-Султане в первой защите титула
Чемпион мира по версии WBC в легчайшем весе француз Нордин Оубали (16−0, 11 КО) успешно провел первую защиту своего титула, передает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион мира по версии WBC в легчайшем весе француз Нордин Оубали (16−0, 11 КО) успешно провел первую защиту своего титула, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках вечера бокса на «Барыс-Арене» в
Для 32-летнего Оубали эта победа стала 16-й (12 нокаутом) в карьере, а 30-летний Вильянуэва потерпел четвертое поражение.
Чемпионом WBC Оубали стал в январе, отобрав титул у американца Роуши Уоррена (16−3, 4 КО) после победы решением. В феврале 2017 года Уоррен проигрывал решением казахстанцу Жанату Жакиянову (27−2, 18 КО), который тогда стал чемпионом WBA (Super) и IBO.