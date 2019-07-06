Чемпион мира по версии WBC одержал досрочную победу в Нур-Султане в первой защите титула

Источник: Vesti.kz

В рамках вечера бокса на «Барыс-Арене» в Нур-Султане Оубали победил техническим нокаутом филиппинца Артура Вильянуэву (32−4−1, 18 КО). В шестом раунде француз отправил соперника в нокдаун, а на седьмой раунд Вильянуэву не выпустила его команда.

Для 32-летнего Оубали эта победа стала 16-й (12 нокаутом) в карьере, а 30-летний Вильянуэва потерпел четвертое поражение.