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19:53 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира по версии WBC одержал досрочную победу в Нур-Султане в первой защите титула

Чемпион мира по версии WBC в легчайшем весе француз Нордин Оубали (16−0, 11 КО) успешно провел первую защиту своего титула, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

В рамках вечера бокса на «Барыс-Арене» в Нур-Султане Оубали победил техническим нокаутом филиппинца Артура Вильянуэву (32−4−1, 18 КО). В шестом раунде француз отправил соперника в нокдаун, а на седьмой раунд Вильянуэву не выпустила его команда.

Для 32-летнего Оубали эта победа стала 16-й (12 нокаутом) в карьере, а 30-летний Вильянуэва потерпел четвертое поражение.

Чемпионом WBC Оубали стал в январе, отобрав титул у американца Роуши Уоррена (16−3, 4 КО) после победы решением. В феврале 2017 года Уоррен проигрывал решением казахстанцу Жанату Жакиянову (27−2, 18 КО), который тогда стал чемпионом WBA (Super) и IBO.

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