Жанкош Тураров победил нокаутом в бою за титул от WBO
Казахстанец Жанкош Тураров нокаутировал аргентинца Максимилиано Годоя в бою за вакантный второстепенный титул WBO
Казахстанец Жанкош Тураров нокаутировал аргентинца Максимилиано Годоя в бою за вакантный второстепенный титул WBO
Их поединок стал главным событием вечера бокса на «Барыс-Арене» в
Для 28-летнего Турарова эта победа стала 24-й (17 ноаутом) в 24 боях, а 29-летний Годой потерпел пятое поражение при 34 победах (16 нокаутом) и одной ничьей.
Вечер бокса в