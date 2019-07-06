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20:19 (мск), источник: Vesti.kz

Жанкош Тураров победил нокаутом в бою за титул от WBO

Казахстанец Жанкош Тураров нокаутировал аргентинца Максимилиано Годоя в бою за вакантный второстепенный титул WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Их поединок стал главным событием вечера бокса на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и был рассчитан на десять раундов, но завершился в третьем. После того как Тураров отправил Годоя в нокдаун, аргентинец не смог подняться на счет до десяти.

Для 28-летнего Турарова эта победа стала 24-й (17 ноаутом) в 24 боях, а 29-летний Годой потерпел пятое поражение при 34 победах (16 нокаутом) и одной ничьей.

Вечер бокса в Нур-Султане организовали британская компания MTK Global и американская Top Rank.

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